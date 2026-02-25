Advierten riesgos del uso temprano de pantallas en niños

La evidencia científica sugiere evitar dispositivos antes de los dos años y restringir su uso entre los dos y seis, bajo supervisión de adultos.

CIUDAD DE MÉXICO.-El uso de pantallas a edades tempranas puede afectar el descanso, la capacidad de atención y aumentar la frustración en niños, advirtió el pediatra José Manuel Moreno, codirector del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra.

El especialista explicó que, aunque existen diversos factores que influyen en el desarrollo infantil, la exposición temprana a dispositivos electrónicos tiene un impacto suficiente como para establecer límites claros en casa. Las sociedades científicas recomiendan evitar el uso de pantallas antes de los dos años; entre los dos y seis, permitirlo solo por periodos cortos y con supervisión; y posteriormente no superar las dos horas al día.

Moreno señaló que los límites deben aplicarse también a los adultos, ya que los niños replican conductas. Subrayó la importancia de promover alternativas como el juego y la actividad física.

Además, destacó que la salud infantil depende de hábitos integrales que incluyen alimentación equilibrada, ejercicio regular y buen descanso. Alertó sobre el consumo frecuente de productos ultraprocesados y recomendó establecer rutinas de sueño.

Finalmente, aconsejó evitar el uso de dispositivos al menos dos horas antes de dormir y no permitir pantallas dentro de las habitaciones, ya que la luz que emiten interfiere con los procesos hormonales que favorecen el descanso.

