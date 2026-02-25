Alta aprobación al operativo y mejora en la percepción presidencial, según encuesta

En el entorno de reacciones posteriores al operativo, los datos aportan un indicador de respaldo inmediato a la acción federal

STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

La evaluación del operativo federal contra el CJNG promedió 8.3 en escala de 0 a 10 y concentró 69 por ciento de calificaciones entre 8 y 10, en paralelo 55 por ciento reportó mejora en su percepción sobre Claudia Sheinbaum tras el despliegue, la medición de De las Heras Demotecnia registra respaldo inmediato y variación favorable en el corto plazo ￼.

La encuesta telefónica nacional del 23 de febrero de 2026 fue levantada por De las Heras Demotecnia, el ejercicio consultó a personas mayores de 18 años con línea fija, el diseño define el universo y acota la cobertura territorial y de acceso a servicio ￼.

El conocimiento previo del hecho alcanzó 88 por ciento antes de que la pregunta lo mencionara, el dato refleja circulación informativa en medios y redes en un lapso de un día, la proporción que declaró no conocer el evento se ubicó en 12 por ciento ￼.

La distribución de calificaciones mostró concentración en rangos altos, 35 por ciento ubicó su evaluación en 8 y 9 y 34 por ciento en 10, las notas intermedias se concentraron en 6 y 7 con 14 por ciento, el bloque de reprobación se mantuvo en niveles bajos ￼.

La variación en la percepción de la Presidencia se registró después del operativo, 55 por ciento reportó mejora, 28 por ciento indicó continuidad positiva, 8 por ciento señaló deterioro, el resto se distribuyó entre estabilidad negativa y no respuesta, el movimiento neto se ubicó del lado favorable ￼.

La ficha técnica acota el alcance interpretativo, la encuesta telefónica fija excluye hogares con solo telefonía móvil, el sesgo de cobertura condiciona la lectura de porcentajes como fotografía de opinión pública en un momento específico ￼.

En el entorno de reacciones posteriores al operativo, los datos aportan un indicador de respaldo inmediato a la acción federal, la lectura institucional requiere contraste con métricas de incidencia y continuidad operativa en las entidades con presencia del grupo