Avanza Tamaulipas para tener ”bandera blanca“ en pobreza: AVA

La ⁠Política humanista muestra resultados tangibles y en tres años se redujo esta condición, según indicadores más recientes, la población en pobreza se redujo de 2.9 por ciento a 1.5 por ciento y la meta es lograr que no haya ciudadanos en esa condición destaca el gobernador, Américo Villarreal Anaya

Por Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Gobierno del Estado tiene como meta antes de concluir la actual administración, levantar la bandera blanca para que en Tamaulipas no existan ciudadanos en pobreza extrema, afirmó Américo Villarreal Anaya.

El gobernador señaló que existe la capacidad para trabajar en colaboración con la misma ciudadanía para que esos 50 mil tamaulipecos identificados en condición de pobreza extrema, tengan los ingresos necesarios que les aseguren alimentos todos los días.

Explicó que si bien la medición de estos indicadores corresponde a organismos como el Coneval e Inegi, a través de diversas acciones que se llevan a cabo se ha podido avanzar con resultados medibles.

Recordó que al inicio de su administración en 2022, Tamaulipas se ubicaba en el lugar número 13, en el comparativo nacional de la población en pobreza extrema, mientras que en la evaluación del 2024 pasó al lugar 10, con alrededor de 50 mil personas en esta condición.

“En casi tres años y medio ya podemos mostrar el efecto tangible y medible de una política humanista que, desterrando la lógica neoliberal, nos llevó a recuperar el papel protagónico y estratégico del estado para abatir rezagos sociales”.

Señaló que este año los programas sociales ampliarán sus metas para alcanzar 300 mil familias que reciben apoyo alimentario y el número de comedores aumentarán de 60 a 66, incrementando su presencia de 26 a 32 municipios.

Señaló que a través de la Secretaría de Bienestar, “se ha hecho un esfuerzo de geolocalización y atender las mejores condiciones de calidad de vida y sobre todo de nutrición con tiros de puntería”, señalando que no basta con entregar despensas a adultos mayores que vivan en zonas rurales aisladas si no podrían prepararse sus alimentos.

En ese caso, dijo, resulta más efectivo la implementación de comedores comunitarios que aseguren alimentos calientes diariamente y que con el apoyo de la comunidad, se acerque a personas que por su condición no puedan acudir solos, lo que incluso les ayuda a socializar.

“Esas son acciones de tiros de puntería que se van haciendo para atender este tipo de condiciones”, resaltando los avances que se tiene en la electrificación del estado, sea a través de la CFE como a través de páneles solares”.

Villarreal Anaya señaló que si bien se reportaba en principio que 2,400 familias carecían de electricidad en sus hogares, al arrancar el programa de electrificación al 100%, ya se han atendido alrededor de 700 hogares a los que se ha dotado de sistemas fotovoltaicos.

Señaló que en una entidad como Tamaulipas que cuenta con recursos naturales, industria petroquímica y ventajas competitivas para la exportación e importación, “no podemos permitirnos tener 50 mil tamaulipecos que están en pobreza extrema”.

Agregó que se trata de una labor diaria a través de acciones institucionales y transversales de dependencias como la Secretaría de Bienestar, Salud, DIF y los programas de bienestar, para otorgar a las y los tamaulipecos, una mejor condición de vida.

En rueda de prensa, la Secretaría de Bienestar Social, Silvia Casas González, informó que se ha entregado más de 10 mil apoyos sociales y, en este año, los programas estatales beneficiarán a 372 mil tamaulipecos.

Señaló que se incrementa de 285 mil, a 300 mil familias beneficiadas con el programa Alimentando tu Bienestar, con una inversión de 1,586 millones de pesos.

Por su parte, Marcia Benavides Villafranca, Directora del Instituto de las Mujeres, expuso que el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres aumentó su inversión a 64.8 millones de pesos este año, contra los 51.9 millones ejercidos en 2025.

Por su parte, el Director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Héctor Romero Lecanda, comentó que más de 735 mil personas han sido beneficiadas con más de 5 mil acciones culturales en el estado, confirmando además una nueva edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano este mismo año.

Por último, el Director del Instituto del Deporte, Manuel Virués Lozano, destacó los logros de las y los deportistas tamaulipecos en la Olimpiada Nacional y la paralimpiada, señalando que se invierten 236 millones de pesos para la rehabilitación de infraestructura deportiva en el estado.