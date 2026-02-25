Balean en Ocampo a creador de contenido

No se han revelados las causas precisas por las cuales el Youtuber Adán Alejandro fue atacado con un arma de fuego la tarde de este miércoles

Por Juan Martín Esperanza

Expreso – La Razon

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad se registró la tarde de este miércoles, en el municipio de Ocampo, luego de que un hombre fuera herido por proyectil de arma de fuego.

El lesionado fue identificado como Adán Alejandro “R”, conocido en redes sociales por la creación de contenido digital y con amplia presencia en plataformas como Facebook y YouTube.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron cuando presuntamente se originó una confrontación entre el herido y el agresor, situación que terminó en detonaciones de arma de fuego.

Durante el incidente, el creador de contenido recibió un impacto a la altura de la clavícula derecha.

Tras el ataque, elementos de Protección Civil de Ocampo brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia en ambulancia; posteriormente, paramédicos de Bomberos de El Mante realizaron el relevo médico para continuar el traslado hacia el Hospital Praga, donde permanece bajo observación médica.

El suceso provocó la rápida intervención de autoridades estatales, quienes implementaron un operativo en la zona para recabar información.

Hasta el cierre de la presente edición, no se había dado a conocer la identidad del presunto agresor, para no entorpecer el curso de las investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas ni una versión oficial confirmada sobre el móvil de la agresión.