Cabeza de Vaca, otra vez: prófugo de la justicia

La Comuna/José Ángel Solorio Martínez

Ya es prófugo de la justicia, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el voto unánime de sus magistrados, anuló el efecto del juicio de amparo que lo protegía y lo mantenía a salvo en los Estados Unidos.

Lo que sigue es un largo tironeo jurídico para traerlo al país donde cometió quebrantos a la ley y al tesoro público de los tamaulipecos.

¿Qué repercusiones políticas arrastrará esa desprotección para Cabeza de Vaca?

1.- Es un golpe severo a la familia. Implica una quita de inmunidad a sus consanguíneos: su esposa, su madre y sus hermanos, que indirectamente vivieron a la amigable sombra jurídica de las redes locales y federales del Poder judicial. Ahora, todos son prófugos de la ley; por consiguiente, tendrán que buscar la salvaguarda del gobierno norteamericano, en un exilio forzado.

Todo ese vuelco lleva consigo, el debilitamiento estructural de la otrora todopoderosa estirpe Gómez Leal-Cabeza de Vaca. Todo consenso, se genera y se refleja en territorio; es ahí, en donde se ocupan los espacios vacíos: las ausencias no compiten; por lo que, terminan siendo desplazadas del poder por los ocupas que llegan en su lugar.

2.- Es de esperarse, un reacomodo en el Congreso local. Se reavivan los procesos pendientes del exsenador y diputado, Ismael García Cabeza de Vaca. Uno de los cuadros vitales para el PAN en la 60 Legislatura. La bancada de MORENA podría poner en marcha su desafuero para que la ley haga su trabajo. (No hacerlo, sería un gravísimo error de apreciación de los parlamentarios morenistas).

3.- El PAN, retoma una autonomía que perdió con la injerencia del clan de los Cabeza de Vaca. Las contenidas fuerzas al interior podrán expandirse con mayor libertad. El panismo encabezado en la región centro por el Truco Verástegui y el conurbado cuya figura central es Chucho Nader, emergerán como reoxigenados factores en el albiazul tamaulipeco.

El nuevo escenario azul, no sume en una crisis al PAN: lo saca de ella. Las amarras, construidas por el exgobernador, desaparecerán con la autoridad en retirada de los Cabeza de Vaca.

4.- Podría ser, el cierre del ciclo político del senador José Ramón Gómez Leal. Sería de una desfachatez monumental, seguir en un partido -MORENA- que persigue ley en mano, con justificadas razones a su madre, a su hermana y a su cuñado.

Imaginemos: el JR aplaudiendo a Claudia Sheinbaum, mientras el Estado que encabeza, aspira a poner tras las rejas a su amada familia.

Surrealismo puro.

¿O desvergüenza absoluta?

El panismo tiene todo para renacer; para retornar a ser una oposición sensata y de propuestas políticas sólidas. En suma: un responsable y sano contrapeso a MORENA.

Esperemos que el Truco y Nader, no desaprovechen la oportunidad histórica que se les está presentando.