‘Chavo’ sin los chavos

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La paciencia se terminó. En un torneo donde la tabla ya empieza a apretar y la liguilla es una deuda pendiente desde hace ocho años, en Correcaminos el discurso cambió: aquí no juega el que promete, juega el que responde.

El técnico universitario, Gustavo Díaz Domínguez, fue claro al hablar del criterio que definirá las alineaciones en las próximas jornadas. Sin rodeos, dejó claro que el nombre, la edad o el origen no garantizan minutos.

“Esto se trata de rendimiento, es del que juega mejor, no es de cantera o es de fuera, acá lo más importante es el equipo, que empiece a pelear de vuelta y que la gente venga a disfrutar, no es porque soy de cantera tengo que jugar, no, tengo que jugar por el rendimiento, tengo que competir y el que esté mejor lo va a hacer”.

El mensaje llega en un contexto donde el equipo necesita resultados inmediatos. La UAT marcha penúltimo con cinco puntos tras seis jornadas, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas, números que obligan a reaccionar cuanto antes.



Jóvenes en proceso

Aunque la exigencia es alta, el estratega no desconoce el trabajo que se viene realizando con los elementos formados en casa. Varios continúan con actividad en la filial de Liga Premier, otros aparecen en convocatorias de Expansión y algunos ya han tenido participación.

En total, los futbolistas victorenses acumulan 72 minutos en lo que va del torneo. Alan Aguilar disputó 45 minutos en la Jornada 1 ante Morelia; Luis Hernández Requena sumó nueve en ese mismo compromiso y Rafael Arce ha ingresado en tres partidos, aunque con participación limitada.

“Esos chicos han jugado bien, son buenos pero hay que arroparlos, esto es paso a paso, la idea es que progresivamente vayan creciendo y ayuden al equipo porque calidad, la tienen”, expresó el técnico