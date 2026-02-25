Confirma SENASICA nuevo caso e Gusano Barrenador en Villa de Casas

Un nuevo caso de gusano barrenador fue confirmado en Villa de Casas, elevando a seis los casos activos en Tamaulipas y a 29 el acumulado estatal, lo que reactivó los protocolos de vigilancia sanitaria.

Antonio H. Mandujano

El gusano barrenador continúa con su inminente avance hacia el norte de Tamaulipas y vuelve a encender las alertas sanitarias en la región centro del estado.

Y es que esta vez, el nuevo caso se confirmó en el municipio de Villa de Casas, donde la presencia del parásito rompe con casi un mes sin registros de incidencia en esa zona.

Fuentes extraoficiales informaron a Expreso que el caso se detectó en el ejido San Vicente, dentro del municipio antes citado, situación que reactivó los protocolos de vigilancia zoosanitaria ante el riesgo de dispersión.

Por su parte, el más reciente Informe de Casos Activos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México, correspondiente a la semana epidemiológica número 8 del 2026 y actualizado de manera diaria, confirma que actualmente Tamaulipas mantiene seis casos activos, de los cuales el más nuevo se ubica en Villa de Casas.

Con ello, se convierte en el segundo municipio del centro del estado afectado por este problema sanitario, siendo el primero Llera de Canales.

En cuanto al acumulado estatal, el reporte detalla que Tamaulipas suma 29 casos en total.

Así también, el desglose por municipio señala que González concentra 10 casos; El Mante, 5; Aldama y Llera, 4 cada uno; Altamira, 2; mientras que Casas, Ciudad Madero, Gómez Farías y Ocampo registran 1 caso respectivamente.

Pero más allá de la confirmación de este nuevo suceso, la alarma se prende al ampliarse el mapa de afectación en la entidad y obliga a reforzar las acciones de inspección y control en hatos ganaderos, especialmente en regiones donde la actividad pecuaria es clave para la economía local.

Hasta el corte de la semana epidemiológica 8, Tamaulipas acumula 29 casos y mantiene 6 activos, cifras que aunque se mantienen bajas y también en constante monitoreo constante, deberán de reforzar la estrategia para que esto continúe en total control y no se dispare en siguientes semanas afectando en gran escala al sector pecuario, pues las altas temperaturas apenas empiezan y esto de acuerdo a especialistas en el tema, muy seguramente será un lamentable detonante.