Diputados aprueban reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas

Por mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen a la minuta en materia de reducción de la jornada laboral de 40 horas en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin disminución de salario ni prestaciones.

La reforma establece una transición progresiva hasta 2030, iniciando con 46 horas en 2027 y reduciendo dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas.

También fija un límite de 12 horas extra por semana, las cuales deberán pagarse con un 100% adicional sobre el salario ordinario. Si se excede ese tope, el pago será mayor conforme a la ley.

Además, se prohíbe que personas menores de 18 años laboren tiempo extraordinario y se garantiza al menos un día de descanso con goce íntegro de sueldo.

El dictamen será enviado a los congresos estatales y, de aprobarse por la mayoría, entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Con información de HERALDO DE MÉXICO