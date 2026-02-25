Diputados aprueban reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin disminución de salario ni prestaciones.
La reforma establece una transición progresiva hasta 2030, iniciando con 46 horas en 2027 y reduciendo dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas.
También fija un límite de 12 horas extra por semana, las cuales deberán pagarse con un 100% adicional sobre el salario ordinario. Si se excede ese tope, el pago será mayor conforme a la ley.
Además, se prohíbe que personas menores de 18 años laboren tiempo extraordinario y se garantiza al menos un día de descanso con goce íntegro de sueldo.
El dictamen será enviado a los congresos estatales y, de aprobarse por la mayoría, entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
