Fallece Carmen Ochoa, productora de “El Chavo del 8”

Grupo Chespirito confirmó el fallecimiento de Carmen Ochoa Aranda, quien colaboró durante más de una década en producciones creadas por Roberto Gómez Bolaños.

CIUDAD DE MÉXICO.-La productora Carmen Ochoa Aranda falleció el 25 de febrero de 2026, informó Grupo Chespirito. Durante más de 13 años trabajó en proyectos encabezados por Roberto Gómez Bolaños, entre ellos “El Chavo del 8”.

Ochoa inició como asistente de producción y posteriormente se convirtió en productora asociada. Entre 1973 y 1985 participó en distintas etapas de los programas que consolidaron el universo televisivo de Chespirito.

Entre sus aportaciones se encuentra el impulso a las secuencias animadas en las introducciones de los programas, recurso que se convirtió en parte distintiva de esas producciones.

En algún momento fue invitada a participar como actriz en el personaje de “Malicha”, pero decidió continuar su labor detrás de cámaras.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre la causa de su muerte. Actores como Edgar Vivar expresaron mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria.

Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa 🤍 Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D. pic.twitter.com/hmmDPSzlvK — Chespirito (@GrupoChespirito) February 25, 2026

Con información de Excélsior