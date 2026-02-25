Guía para ver UFC México 2026: Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh

El duelo se realizará el 28 de febrero en la Arena CDMX; aquí te decimos dónde y cómo ver la pelea y el resto de la cartelera.

CIUDAD DE MÉXICO.-La Arena Ciudad de México será sede de UFC México 2026 este sábado 28 de febrero, con Brandon Moreno como protagonista del combate estelar ante el británico Lone’er Kavanagh.

Moreno regresa a pelear en casa frente a un rival que aceptó el combate tras una baja por lesión en la cartelera original. Kavanagh, con marca de 9-1, buscará dar la sorpresa ante el ex campeón mexicano. Para Moreno, será su pelea número 20 en la división mosca (125 libras), consolidándose como uno de los competidores con mayor actividad en la categoría.

La función iniciará con las preliminares a las 17:00 horas y la cartelera estelar comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión en vivo estará disponible exclusivamente a través de la plataforma Paramount+, que ofrecerá la cobertura completa del evento.

Además del combate principal, la cartelera incluye la participación de Marlon “Chito” Vera ante el mexicano David “El Doctor” Martínez en peso gallo, en una función que reafirma a México como una de las sedes recurrentes de la UFC.

Con información de Excélsior