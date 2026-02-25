Hay 24 incendios forestales activos en 8 estados del país, incluidas 5 áreas naturales protegidas

La Conafor informó que hay 24 incendios forestales activos en ocho estados, cinco en areas protegidas y 818 combatientes en labores.

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó 24 incendios forestales activos en ocho estados del país, cinco de ellos dentro de áreas naturales protegidas, con una afectación preliminar de 3 mil 263 hectáreas. En las labores de control participan 818 combatientes.

De acuerdo con el informe con corte al 25 de febrero de 2026, los estados con siniestros son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Morelos, Hidalgo, Tamaulipas y Chihuahua, siendo Chiapas y Oaxaca las entidades con mayor número de casos.

Los incendios en áreas naturales protegidas se registran en Tamaulipas, Morelos y Chiapas, en zonas como el Paisaje Natural de la Mariposa Monarca, el Corredor Biológico Chichinautzin, las Reservas de la Biosfera La Sepultura y La Encrucijada, así como el Parque Nacional Cañón del Sumidero.

Además, la Conafor informó que en el municipio de Santa María Zaniza, Oaxaca, en el predio La Cenicera, se mantiene un incendio clasificado como de Atención Especial, sin que hasta ahora se hayan detallado las razones de dicha categoría.

