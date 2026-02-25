Identifican restos de dos mineros en Pasta de Conchos

Autoridades dieron a conocer que los restos encontrados fueron identificados como los de José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha.

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este miércoles 25 de febrero se confirmó la localización de los restos de dos nuevos mineros que se encontraban atrapados en Pasta de Conchos, perteneciente al estado de Coahuila. Se trata de José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha.

Lo anterior, de acuerdo con las autoridades mexicanas, correspondientes a los rescates número 24 y 25 en los trabajos de búsqueda encabezados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A partir de ahora, se avanzará en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega digna de los restos a los familiares, garantizando el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en todo momento hasta el destino final de los mineros como ha sido en los 23 casos anteriores.

«Esto con el apoyo de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Gobierno del estado de Coahuila así como de los distintos gobiernos municipales de la región carbonífera», se lee en el comunicado oficial

¿Qué pasó en Pasta de Conchos en Coahuila?

De acuerdo con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y bajo el compromiso de los titulares de las instituciones del Mando Unificado, ratificado recientemente ante el pleno de las familias el pasado 20 de febrero, se seguirá trabajando para la búsqueda y rescate de los restos de los 38 mineros pendientes con transparencia, seguridad y participación de la comunidad.

En los casos de Pasta de Conchos y Altos Hornos de México (AHMSA), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió justicia. Como parte de su ejercicio de rendición de cuentas por su primer año de labores, la mandataria encabezó el informe La Transformación Avanza en Coahuila.

Hasta mayo pasado, de 63 mineros, se habían localizado 21 e identificado 13, pues el 19 de febrero de 2006, la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, sufrió una explosión por una acumulación de gas metano que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones de seguridad de la mina.

Con información de HERALDO DE MÉXICO