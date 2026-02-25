Matan al hijo de la alcaldesa de Bacanora, Sonora

EL RESBALÓN/MARIO PRIETO

La ola de violencia no cede en el país, ni a unas horas del manotazo y asestó que diera la presidenta el pasado fin de semana.

Este municipio se ha convertido en uno de los más peligrosos; la inseguridad se ha disparado y estamos viendo que no tiene control.

La presidenta municipal de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich Duarte, viajaba en un jeep junto a su hijo, quien recibió un ataque directo la mañana de este día.

A los delincuentes no les importó que apenas estuviera el sol en su apogeo; no pasaban de las 11 de la mañana y ellos, a sangre fría, rafaguearon la unidad y se abalanzaron contra el conductor.

La unidad viajaba de Hermosillo a Mazatlán, donde se encontraba la alcaldesa emanada del Partido del Trabajo, lo cual no les importó, ni que fuera una mujer a bordo, ni mucho menos que se tratara de la primera autoridad local.

Ella, afortunadamente y gracias a Dios, resultó solo con algunas heridas menores, de acuerdo con lo que han estado informando las autoridades en las últimas horas.

La alcaldesa se encuentra recuperándose; es reportada fuera de peligro, pero lo cierto es que le mataron a su hijo.

No hay una hipótesis clara sobre estos hechos que se registraron en Sonora. Las investigaciones continúan para dar con el móvil del ataque.

Hasta el momento no está confirmado que se tratara de un atentado contra la señora presidenta municipal, pero eso no importa; el hecho es que hay una persona muerta después de esta situación de riesgo.

El Partido del Trabajo dio sus condolencias a su alcaldesa por los lamentables hechos registrados.

Lo cierto es que se puede esperar que este tipo de ataques se den contra políticos de otros partidos, pero no contra aliados de la 4T.

La ola delictiva ni siquiera dejó que pasaran más de 48 horas del festejo de Claudia Sheinbaum por el golpe a la inseguridad que dio el pasado fin de semana.

La neta, le agüitaron la fiesta y regresó la triste realidad que se vive en estos momentos en muchos estados de nuestro México lindo y querido.

Se “amotinan” padres de familia contra la suplente de Marcelo Abundiz

Ayer le armaron un escándalo a Micaela García Muñiz, pues la quieren correr de la Primaria Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Electricistas del municipio de Altamira.

Los papás están hartos de esta maestra, quien, por cierto, es la suplente del diputado local Marcelo Abundiz.

Le colocaron una manta y le cerraron la escuela como medida de presión para exigir la llegada de las autoridades educativas y que pusieran orden en esta institución.

La queja es tanto de padres de familia como de los maestros, quienes no soportan trabajar con esta maestra y exigen prácticamente a gritos su cambio.

La caracterizan su maltrato hacia las personas, la soberbia y su prepotencia al llevar las riendas de esta institución.