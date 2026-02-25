Piden ayuda para cineasta hospitalizado

A través de un llamado difundido entre amigos, familiares y miembros de la comunidad cultural, se solicitó la solidaridad de la ciudadanía para apoyar al realizador independiente

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

El cineasta victorense Antonio “Toño” Rotunno, identificado también como Juan Antonio Rotunno Espino, se encuentra hospitalizado en el IMSS de Ciudad Victoria y requiere con urgencia donadores de sangre tipo O+ para continuar con su tratamiento médico.

A través de un llamado difundido entre amigos, familiares y miembros de la comunidad cultural, se solicitó la solidaridad de la ciudadanía para apoyar al realizador independiente, quien ha destacado por su trabajo en producciones cinematográficas locales y proyectos audiovisuales impulsados desde Tamaulipas.

Los donadores deben acudir al Hospital General de Zona y Medicina Familiar No. 1 “Dr. Héctor Salinas González” del IMSS, en el área de Banco de Sangre o Urgencias, proporcionando el nombre del paciente: Juan Antonio Rotunno Espino.

Los horarios de donación son de lunes a viernes en turno matutino de 7:00 a 10:00 horas y vespertino de 13:30 a 16:00 horas; mientras que sábado y domingo únicamente en horario matutino de 8:00 a 10:00 horas.

De acuerdo con la normativa del IMSS, los donadores deben presentar identificación oficial vigente, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y no haber consumido alcohol en las últimas 72 horas. Tampoco deben presentar infecciones recientes, cirugías recientes ni haberse aplicado vacunas en los últimos 28 días.

Familiares y amigos reiteraron que cada donación puede marcar la diferencia en la recuperación del cineasta, por lo que hicieron un llamado a la comunidad victorense a sumarse a esta causa solidaria.