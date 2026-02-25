Reconoce AVA resolución de la Suprema Corte

El gobernador afirmó que la decisión está apegada a los intereses del pueblo de México y Tamaulipas

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está apegada a los intereses del pueblo, “nos alienta saber que lo que hemos decidido las mexicanas y mexicanos en esta nueva conformación de nuestro sistema de justicia en una forma democrática y la presencia ahora de jueces y juezas que atienden los intereses de un estado y la población están apegadas a los intereses del pueblo de México y Tamaulipas”.

El mandatario estatal dijo que estaba atento a la resolución que haría el máximo tribunal que este martes determinó revocar el amparo que protegía a Francisco García Cabeza de Vaca de la orden de aprehensión que existe en su contra.

“Teníamos conocimiento de este proyecto que existía a través de la Ministra Lenia Batrés, que estábamos pendientes que se diera la convocatoria a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Destacó que con este tipo de resolución podrá llegar la justicia para Tamaulipas en este tema.