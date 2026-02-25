Supervisa alcaldesa de Nuevo Laredo construcción de nueva escuela

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas supervisó la construcción de una primaria en la colonia El Progreso, obra con inversión superior a 36.8 millones de pesos que incluye 12 aulas nuevas y rehabilitación integral del plantel.

STAFF

Con una inversión histórica de 36 millones 824 mil 577 pesos con 65 centavos, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal supervisó los avances en la construcción de la escuela primaria ubicada en la colonia El Progreso, obra que fortalecerá la infraestructura educativa y brindará espacios dignos y modernos para la niñez de este sector.

Durante el recorrido, la alcaldesa constató los trabajos finales del proyecto, el cual contempla la edificación de un módulo de 12 aulas totalmente equipadas, además de una importante rehabilitación integral del plantel.

“Estamos invirtiendo donde realmente se construye el futuro de Nuevo Laredo: en la educación de nuestras niñas y niños. Esta obra no es solo infraestructura, es una apuesta firme por mejores oportunidades y por un entorno escolar seguro, moderno y funcional”, destacó la presidenta municipal.

El proyecto incluye la construcción y equipamiento de aulas con vitropiso, puertas y ventanas nuevas, aplanado pulido y pintura vinílica, impermeabilización, instalaciones eléctricas, equipamiento con minisplit.

También se lleva a cabo la rehabilitación del edificio existente, que contempla mejoras en el estacionamiento, edificio de aulas sur y norte, módulo de escaleras, módulo de sanitarios, cancha deportiva, explanada, asta bandera y bebederos.

Como parte de la ampliación, también se construye un módulo nuevo que integra cisterna, red sanitaria de 4 pulgadas, red de agua potable, subestación eléctrica, suministro y siembra de árboles de sombra, cerca perimetral con malla ciclónica.

Canturosas Villarreal subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura educativa en todos los sectores de la ciudad.

“Seguimos transformando nuestras escuelas con obras de calidad, planeadas y ejecutadas con responsabilidad. Queremos que cada estudiante tenga espacios adecuados para aprender y desarrollarse plenamente”, afirmó.

Con este tipo de proyectos, el Gobierno Municipal continúa impulsando el desarrollo educativo en la colonia El Progreso y en todo Nuevo Laredo, consolidando una ciudad que invierte en su presente para asegurar un mejor futuro.