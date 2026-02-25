VIDEO: Atropellan a motociclista y lo asaltan mientras estaba herido

Alexander Laura, de 22 años, sufrió una doble tragedia luego de que un hombre de identidad desconocida se le aproximara para robarle su celular tras el choque vehicular

CIUDAD DE MÉXICO.- Un motociclista de Perú que fue víctima de un choque también sufrió un asalto mientras se encontraba en el suelo, al intentar recuperarse del incidente ocasionado por un automóvil blanco. La gravedad del impacto lo lanzó hacia la entrada de una tienda, cuando un hombre se aproximó para aparentemente apoyarlo, sin embargo, decidió hurtarle su teléfono celular.

Alexander Laura Medrano, de 22 años circulaba a bordo de su motocicleta color negra en la cuadra cuatro, en Girombo la Bamba, en el distrito de Breña, cuando fue impactado por un conductor y salió disparado hacia unos arbustos situados a un lado de una tienda. De acuerdo con testigos, el impacto en contra de los arbustos habría amortiguado el golpe, de lo contrario, Alexander habría perdido la vida.

El Perú necesita ser refundado. Un motociclista es chocado por un auto en Breña y queda muy malherido. De inmediato, un sereno se acerca, pero no para ayudarlo, sino para ROBARLE EL CELULAR. A esa clase de delincuentes tiene contratados la Municipalidad de Breña. Vergüenza. pic.twitter.com/qtg9oWYyJD — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui) February 24, 2026

Alexander fue asaltado tras ser atropellado

Los hechos generaron indignación entre los presentes, quienes tampoco hicieron nada para evitar el asalto a plena luz del día, pese a que el joven se encontraba malherido en el suelo. Una joven, quien se encontraba caminando por la calle, se aproximó para conocer su estado de salud, sin embargo, no detuvo el robo.

Testigos rodearon al joven, quien permanecía inconsciente junto a la pared de una tienda, donde varios de los comensales salieron a la calle para averiguar lo que sucedía. Medios locales entrevistaron a una vecina, quien dio a conocer el momento exacto en que ocurrió el impacto, cuando los testigos que se encontraban dentro de la tienda contactaron a servicios de emergencia para apoyar al joven.

Medios locales no dieron a conocer si el joven interpuso una denuncia, luego de que terminara inconsciente tras el incidente vehicular. Sin embargo, testigos captaron el cámara al presunto asaltante, quien portaba un casco de motociclista al momento de cometer el delito.

Con información de HERALDO DE MÉXICO