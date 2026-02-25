VIDEO: Fuego destruye estatua de Nuestra Señora de Fátima

Las llamas consumieron casi en su totalidad la monumental estatua religiosa que se construía en el barrio de Pajuçara, en Brasil. La estructura mediría aproximadamente 35 metros de altura

CIUDAD DE MÉXICO.-Un impactante incendio consumió casi en su totalidad la estatua monumental de Nuestra Señora de Fátima que se construía en el barrio de Pajuçara, en la Zona Norte de Natal, Brasil, este martes 24 de febrero. La estructura, que mediría 35 metros de altura más una base de 8 metros, estaba a punto de ser concluida.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Natal (Seinfra), el siniestro habría sido provocado por un cortocircuito en una máquina de soldar que era utilizada por dos trabajadores en el interior de la estructura.

Había dos trabajadores soldando cuando se produjo un cortocircuito y una chispa encendió el material. Hay resina y poliestireno, lo que hizo que la llama se propagara rápidamente”, explicó el inspector de obra, Sueldo Medeiros.

VÍDEO: Imagens mostram o momento em que a estátua de Nossa Senhora de Fátima desaba, comsumida pelas chamas. https://t.co/jELiM7nPNf pic.twitter.com/WhHwMHqQ59 — BLOGDOBG (@BlogdoBG) February 24, 2026

Fuego se propagó rápidamente

El Departamento de Bomberos informó que alrededor de las 14:30 horas fueron enviados equipos de emergencia para controlar las llamas y resguardar la zona. Cerca de 20 bomberos participaron en las labores de extinción y rescate.

La teniente Marcelly María señaló que la estructura contenía materiales altamente inflamables como poliestireno y fibra de vidrio, lo que facilitó que el fuego creciera en cuestión de minutos.

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento exacto en que la estructura colapsa, envuelta en llamas, ante la mirada de testigos.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) confirmó que un trabajador resultó con quemaduras leves en las manos y fue atendido en el lugar. En un inicio se reportó que podría haber dos víctimas, pero al llegar los equipos de emergencia solo se encontró a una persona lesionada.

Las autoridades informaron que la estatua estaba elaborada con bloques de poliestireno que posteriormente eran moldeados con tecnología robótica para dar forma al rostro y el torso. Tras el incendio, únicamente la cabeza y la corona —que aún no habían sido instaladas— se salvaron de las llamas.

Peritos de la Policía Científica realizarán las investigaciones correspondientes para confirmar oficialmente la causa del incendio.

La obra estaba a cargo del ayuntamiento de Natal y representaba una inversión estimada en 15 millones de reales, que incluía no solo la imagen religiosa, sino también mejoras urbanas como pavimentación, iluminación, accesibilidad y estacionamiento.

Según autoridades municipales, el proyecto estaba previsto para concluir en marzo, ya que únicamente faltaban detalles finales como la pintura.

En un comunicado, el ayuntamiento informó que el artista responsable, Ranilson Viana, asumirá la restauración de la imagen sin generar costos adicionales para el municipio y que los trabajos se reanudarán una vez que las condiciones estructurales lo permitan.

El incidente ha generado consternación entre fieles y habitantes de la zona, ya que la monumental imagen buscaba convertirse en un nuevo símbolo religioso y turístico para la región.

Con información de HERALDO DE MÉXICO