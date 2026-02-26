Llegan pláticas contra la violencia a 15 mil estudiantes en Tampico

Se implementa un programa permanente en secundarias para prevenir agresiones entre estudiantes, informó Escobedo Briones.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para prevenir la violencia entre la niñez y la juventud, la Dirección de Prevención del Delito ha llevado pláticas informativas a más de 15 mil estudiantes de nivel básico en más de 50 planteles educativos de Tampico, informó Elda Vianey Escobedo Briones, titular de la dependencia municipal.

La funcionaria dijo que el programa se ha desplegado desde el inicio de la administración municipal.

“Hasta ahorita hemos llegado a 52 escuelas del municipio desde que llegó la administración y hemos beneficiado a más de 15 mil estudiantes. La instrucción que tenemos de nuestra alcaldesa es recorrer todas las escuelas del municipio”

Explicó que uno de los ejes principales de las pláticas es identificar los “focos rojos” de violencia en el noviazgo que inician con conductas que se normalizan.

“La última forma de agresión son los golpes… hay otras más graves, antes que se suscite eso tiene que haber varios «focos rojos». Desde los gritos ya es una señal de alerta, conductas que muchas veces normalizamos. Muchas veces somos víctimas, pero también somos victimarios: permitimos, normalizamos, replicamos. Todo esto empieza en el entorno familiar y lo replicamos en el entorno escolar, comunitario… son conductas que van en aumento y detonan en situaciones más graves, que es cuando la Fiscalía General abre la carpeta”

Escobedo Briones indicó que el objetivo es evitar que se presenten agresiones entre estudiantes, por lo que se implementó un programa permanente de prevención de la violencia en el entorno escolar, principalmente en secundaria.

“Concientizar a los adolescentes, a las infancias; estos temas son más propios de planteles a nivel secundaria. Entramos con pláticas; por ejemplo, la semana pasada tuvimos una jornada por la paz que se denominó: «Amor es paz». Esta actividad se realizó por instrucciones de nuestra alcaldesa y es llevar a todas las dependencias municipales, federales y estatales a las escuelas”

Dijo que dentro de las jornadas por la paz, también se presenta el “Semáforo de la violencia en el noviazgo” como herramienta para que estudiantes identifiquen conductas de riesgo y sepan cuándo pedir ayuda.