Ejecutarán trabajos en dren pluvial de la prolongación de la Avenida Hidalgo

El Municipio de Tampico y COMAPA Sur coordinan trabajos para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el manejo de aguas pluviales en temporada de lluvias

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de acciones de mantenimiento preventivo, a partir de mañana se ejecutarán trabajos de rehabilitación en el dren pluvial localizado en la prolongación de la Avenida Hidalgo, lo que requerirá la aplicación de cierres temporales de carriles en la zona.

Las labores se desarrollan mediante un trabajo coordinado entre el Municipio de Tampico y COMAPA Sur, con el propósito de fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el manejo de las aguas pluviales durante la temporada de lluvias.

La intervención permitirá mejorar el desalojo de escurrimientos, disminuir riesgos de acumulación de agua sobre la vialidad y proteger tanto la infraestructura urbana como a las familias que circulan o residen en el sector.

Ante el desarrollo de estos trabajos, las autoridades solicitan la comprensión de la ciudadanía y exhortan a transitar con precaución, respetando la señalización preventiva y las indicaciones del personal que se encontrará en el área.