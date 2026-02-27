Reconstruyen departamento de la explosión en Los Olivos

El estallido, ocurrido el pasado 16 de febrero, fue provocado por un hombre que presuntamente intentó quitarse la vida al abrir la válvula de un tanque de gas.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A once días de la explosión en el fraccionamiento Los Olivos Dos de Altamira, el proceso de reconstrucción registra un avance significativo.

Actualmente, el presunto responsable de los hechos permanece bajo atención médica en el Hospital de Especialidades de Ciudad Victoria, debido a las quemaduras de tercer grado.

En el edificio B, cuadrillas de trabajadores levantaron ya la pared de block que colapsó, bajo la supervisión de las autoridades municipales.

“Seguimos avanzando en la rehabilitación del edificio afectado en el Fraccionamiento Olivos 1, estamos atentos a la situación y trabajando para que pronto todo vuelva a la normalidad”, declaró el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez.

La estructura del inmueble fue reforzada para descartar daños colaterales en los departamentos contiguos.

Desde el pasado fin de semana, siete familias regresaron al edificio donde ocurrió la explosión, ya que los dictámenes del Colegio de Arquitectos e Ingenieros descartaron que el edificio pudiera colapsar.