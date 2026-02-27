Refuerzan vacunación contra el sarampión en terminales y hospitales del sur de Tamaulipas

Brigadas se desplegaron en el Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina, la Central Camionera y hospitales del sur del estado para proteger a la población más vulnerable.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Aunque en el sur de Tamaulipas no se han confirmado casos de sarampión, el país registra más de 11 mil contagios, por lo que se intensificaron las jornadas de vacunación en sitios con alta afluencia de personas, informó Marco Antonio Robles Mejía, director del Distrito de Salud para el Bienestar II.

Las brigadas se desplegaron en el Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina, la Central Camionera y hospitales del sur del estado, donde se busca proteger principalmente a la población más vulnerable.

“Sí al Aeropuerto, la Central Camionera, el personal de salud. Se está yendo a los hospitales también que son las personas más vulnerables; si se vacuna a la parte más vulnerable se va creando una inmunidad de rebaño”

El funcionario señaló que para cada jornada extra muros se cuenta con un importante número de biológicos, lo que permite ampliar la cobertura en espacios públicos.

“Sarampión nos ha llegado abastecimiento hasta de 7 mil dosis en un solo evento cada vez que vamos a vacunar extra muros: Plaza Hijas de Armas, frente al Palacio Municipal de Madero, centros comerciales. Un promedio de 100, 150, 200 personas por día son las que se vacunan. Recientemente, del 12 al 18 de febrero en la Plaza de Armas, diariamente en promedio 150 usuarios fueron a la prevención. De igual manera en la Plaza Hijas”

Robles Mejía recordó que el esquema de vacunación cambió, anteriormente se aplicaban dos dosis a los 12 meses y a los seis años de edad; actualmente se aplica al año y al año y medio.

Dijo que las personas menores de 49 años que solo recibieron una dosis pueden aplicarse el refuerzo, que puede colocarse con un mes de diferencia entre dosis.

En el caso de mayores de 49 años indicó que cuentan con inmunidad por exposición previa al virus, por lo que no es necesario aplicarles el biológico.