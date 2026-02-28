Gustavo Díaz, técnico de Correcaminos, justificó la falta de triunfos y pidió más apoyo

La molestia fue mayor porque, pese a jugar con un hombre más durante más de 70 minutos, el conjunto naranja no supo mantener la ventaja ni asegurar los tres puntos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El técnico uruguayo Gustavo Díaz volvió a justificar la falta de triunfo de su equipo, luego del empate 2-2 ante Tapatío, en duelo disputado la noche del viernes.

Tras el encuentro, Díaz defendió el desempeño de sus dirigidos, asegurando que fueron superiores al segundo lugar de la tabla.

“Hoy el equipo ante el segundo de la tabla lo fuimos a buscar, fuimos ampliamente superiores. Después detalles, dos pelotas paradas y dos errores. Hubo mejoría en el juego, pero claro que el resultado faltó”.

El estratega aseguró que no se siente en deuda con la afición, pese a que el equipo dejó escapar una oportunidad inmejorable en casa.

“No me siento en deuda, porque nosotros venimos a que seamos un equipo protagonista y hoy se empezó a ver ese equipo. Hubo mejoría general”.

También argumentó que la reestructuración del plantel ha sido un factor que requiere paciencia.

“Cambiar 12 o 13 jugadores, gran parte del plantel, no es fácil. Esto es poco a poco y se está viendo la mejoría, pero obviamente en el futbol tienes que ganar”.

Finalmente, Díaz señaló que la situación que vive el club no es responsabilidad exclusiva de entrenadores o futbolistas, sino un problema estructural de años, e incluso pidió mayor respaldo.

“Vivimos un juego distinto por lo que se vivió (el retraso del juego). Me crucé a gente y no opina lo mismo (que renuncie). Han pasado entrenadores buenos acá, han cambiado muchas cosas. No es un tema de entrenadores ni de plantel, es un tema de apoyar más. Hay un lado que al equipo se le critica todo. Si realmente queremos que nos vaya bien, tenemos que apoyarnos todos. Es un tema de ocho años, no de entrenadores”.

Mientras tanto, la realidad es clara: Correcaminos dejó escapar dos puntos en casa, aun con ventaja numérica durante gran parte del partido, y la exigencia comienza a pesar.