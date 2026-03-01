Esperan más de 2 mil mujeres en la marcha del #8M en el sur de Tamaulipas

La movilización se ha convertido en un espacio seguro para que las mujeres se atrevan a hablar de las v¡olenc¡as que enfrentan

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Más de dos mil mujeres se esperan en la marcha del #8M en el sur de Tamaulipas, informó Martha De la Cruz López, integrante de la colectiva feminista Mujer Manglar, al señalar que la violencia de género persiste y que existe la necesidad de visibilizarla en el espacio público.

“Dicen los que saben contar que hemos sido alrededor de dos mil, sí esperamos que seamos más. El hecho de que las mujeres vengan a la marcha reconoce la necesidad de ocupar las calles para visibilizar la violencia que vivimos”

De la Cruz López indicó que la movilización se ha convertido en un espacio seguro para que las mujeres se atrevan a hablar de las violencias que enfrentan; lo que permite canalizarlas para interponer denuncias, recibir atención psicológica y asesoría legal, ya que durante la marcha participarán psicólogas, se repartirán volantes informativos y abogadas instalarán una mesa de atención.

“Una piensa que si a ti no te pasa, ya no pasa; pero sigue pasando todo el tiempo, en todos los espacios”, añadió.

De la Cruz López dijo que la marcha será separatista, aunque se permitirá la participación de varones en tres contingentes mixtos: el de infancias, el de familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, y el de personas con discapacidad.

“Es una marcha de mujeres, con mujeres y para las mujeres. Sin embargo, hay contingentes mixtos: el de infancias; el de familiares de víctimas de feminicidio y desaparición; y el de personas con discapacidad. Si alguna mujer con discapacidad tiene como persona cuidadora a un hombre, puede acompañarla”

Informó que el sábado 7 de marzo se realizará una movilización en Altamira, al ubicarse este municipio entre los primeros lugares de violencia de género en el estado, mientras que el domingo 8 de marzo se llevará a cabo la marcha en Tampico.

“Fue una demanda de las mismas compañeras de Altamira que reconocen que la violencia feminicida y de género está a la alza. Altamira ocupa el primer lugar en la zona sur y siempre está entre los primeros cinco del estado en violencia de género”

La activista dijo que en Altamira la marcha partirá del puente de acceso al municipio, cerca de una tienda de autoservicio, con destino a la plaza principal; mientras que en Tampico la convocatoria es a las 15:00 horas sobre la avenida Hidalgo, a la altura del cementerio municipal, para iniciar la movilización a las 16:30 horas.