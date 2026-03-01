Rehabilita Gobierno de Altamira edificio afectado por explosión en Los Olivos II

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Gobierno Municipal de Altamira, encabezado por el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, mantiene el respaldo a las familias que resultaron afectadas tras la explosión registrada en un departamento del fraccionamiento Los Olivos II, reafirmando su compromiso de atender a la comunidad cuyos hogares sufrieron daños.

Por instrucciones del presidente municipal, continúan las labores de rehabilitación del edificio afectado, con el propósito de restablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad a la brevedad.

“Estamos atentos a la situación y trabajando para que pronto todo vuelva a la normalidad”, expresó el alcalde.

Tras contar con los dictámenes técnicos correspondientes, autoridades municipales realizaron un recorrido en el fraccionamiento, donde se determinó que el incidente impactó a 16 familias del edificio B, ocho del edificio E y una más del edificio C.

Cabe señalar que a las familias damnificadas, el gobierno municipal de Altamira les otorgó alojamiento en un hotel de la zona centro, mientras se llevan a cabo los trabajos de rehabilitación de sus departamentos.