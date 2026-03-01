1 marzo, 2026

Trump asegura que Estados Unidos destruyó 9 buques de guerra de Irán y “van por el resto”

A través de su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos informó sobre esta operación; previamente informó sobre la muerte de 48 lideres iraníes
El presidente Donald Trump dijo el domingo que ataques militares estadounidenses hundieron nueve embarcaciones navales iraníes y destruyeron parcialmente el cuartel general de la Marina de Irán.

«Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido 9 barcos de la Marina iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes», dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Vamos por el resto: ¡pronto estarán reposando en el fondo del mar también! En otro ataque, destruimos en gran medida su cuartel general naval. ¡Aparte de eso, a su Marina le va muy bien!

