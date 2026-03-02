Alista Altamira Playa Tesoro para recibir a vacacionistas en Semana Santa

El alcalde Armando Martínez Manríquez anunció la rehabilitación de accesos y la continuidad del transporte gratuito hacia el principal destino turístico del municipio

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- El Gobierno Municipal de Altamira intensifica los trabajos de preparación en sus sitios turísticos con miras al próximo período vacacional de Semana Santa, poniendo especial atención en la Playa Tesoro, considerada el máximo paseo de la ciudad.

El presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, informó que ya se realizan labores para garantizar que este destino se encuentre en óptimas condiciones, particularmente mediante la rehabilitación de accesos, áreas de estacionamiento y espacios recreativos.

El edil adelantó que, como en años anteriores, se ofrecerá transporte gratuito durante las dos semanas de asueto, con el propósito de facilitar el traslado de las familias y asegurar viajes cómodos y seguros.

Asimismo, invitó a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de Playa Tesoro, resaltando su entorno tranquilo y las condiciones de seguridad que prevalecen en la zona.

“Los invitamos a que conozcan nuestra playa tesoro, es muy hermosa y tranquila, es una playa con muchísima seguridad”, indicó.

Cabe señalar que, en materia de seguridad, el municipio mantiene coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, Guardia Estatal, ASIPONA Altamira, Protección Civil y la Dirección de Tránsito y Vialidad, a fin de brindar protección y vigilancia durante la temporada vacacional.