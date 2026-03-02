Avanza reposición de pavimento tras trabajos sanitarios en la colonia Lázaro Cárdenas

Estas acciones se realizan luego de concluir los trabajos de rehabilitación de una línea general de drenaje, en la que se sustituyeron 70 metros lineales

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

COMAPA SUR llevó a cabo la reposición de pavimento en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en el tramo comprendido entre las calles Colombia y Brasil, en la colonia Lázaro Cárdenas de Ciudad Madero.

Estas acciones se realizan luego de concluir los trabajos de rehabilitación de una línea general de drenaje, en la que se sustituyeron 70 metros lineales de tubería de 12 pulgadas de diámetro, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema sanitario y prevenir afectaciones futuras a las viviendas de este sector.

Cabe señalar que en esta misma zona se han desarrollado diversas labores de fortalecimiento de la red sanitaria, la cual presentaba un notable deterioro derivado de su antigüedad, situación que incluso llegó a provocar la formación de un socavón, representando un riesgo para la población y la vialidad.

Los trabajos se llevan a cabo de manera coordinada con el Gobierno Municipal de Ciudad Madero, sumando esfuerzos para garantizar una infraestructura urbana más segura y eficiente para las y los ciudadanos.

COMAPA Sur se ha distinguido en la actual administración por realizar la reposición de pavimento en el menor tiempo posible en las vialidades intervenidas por mantenimiento a la red hidrosanitaria, lo que se traduce en beneficios directos para la seguridad peatonal, una mejor movilidad urbana y una menor afectación a las actividades cotidianas de la comunidad.