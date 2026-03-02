Carambola deja siete lesionados

El fuerte percance que involucró cuatro vehículos se registró sobre la avenida José Sulaimán alrededor de las nueve de la noche

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Siete personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, es el saldo que dejó un aparatoso choque múltiple donde participaron cuatro camionetas, una de ellas tripulada por un ebrio conductor.

Cerca de las 21:00 horas, autoridades y cuerpos de emergencia llegaron hasta la avenida José Sulaimán, frente a la agencia Corona, para atender a los ocupantes de los vehículos involucrados. Todos presentaban golpes en distintas partes del cuerpo; varios de ellos eran personas de la tercera edad.

Por su parte, los peritos de tránsito indicaron que el aparente responsable es el conductor de una camioneta tipo Blazer, quien se desplazaba de norte a sur sobre la avenida Sulaimán. A la altura de la agencia cervecera, debido a su estado inconveniente, se desvió a carriles contrarios y chocó contra una camioneta Chevrolet Captiva, a la que prácticamente le ‘rebanó’ todo el lado derecho.

Luego de este violento encontronazo, una pick up de la marca Ford se estrelló con la unidad afectada y una de la marca Honda.

Testigos de la carambola de inmediato se detuvieron para intentar apoyar y marcar al número de emergencias. Además de los heridos, este hecho dejó daños materiales de consideración.