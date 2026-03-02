Causa destrozos en sentido contrario

Conductor se avienta en contra ruta por la calle Matamoros y tras chocar con camioneta avanza sin control y destruye una barda

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una conductora resultó lesionada tras un choque frontal provocado por un vehículo que circulaba en sentido contrario. El responsable huyó del lugar y, en su huida, derribó parte de la barda de un templo evangélico.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:00 horas del domingo en el cruce de las calles 9 y Matamoros, en el primer cuadro de la ciudad. Al lugar acudieron autoridades de Tránsito, quienes solicitaron la presencia de paramédicos. Sin embargo, ni Cruz Roja ni el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se presentaron en el sitio. Solo voluntarios de primeros auxilios brindaron atención a la lesionada.

La mujer, quien viajaba a bordo de una camioneta Mazda modelo reciente con placas de Tamaulipas, presentaba diversos golpes. La bolsa de aire se activó y, según trascendió, sería trasladada a una clínica particular por su aseguradora.

En su declaración, la afectada señaló que el responsable manejaba en sentido contrario y que su vehículo era una camioneta blanca. Ella circulaba de oriente a poniente por la calle Matamoros cuando, al llegar a la intersección, se produjo el impacto casi frontal.

El conductor, lejos de detenerse, aceleró en reversa y, al circular entre las calles 11 y 12 de Matamoros, viró hacia su izquierda y derribó una parte considerable de la barda de una iglesia protestante.

Las autoridades implementaron un operativo para localizar al responsable, pero hasta ayer se desconocía si lograron dar con él. Los daños en la unidad afectada fueron cuantiosos.