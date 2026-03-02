Congreso de Tamaulipas votará laudo laboral del Sutsha por 51 mdp

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Será votado este martes en el Congreso del Estado de Tamaulipas el laudo laboral relacionado con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (SUTSHA) , luego de haber sido aprobado previamente en comisiones.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, informó que el dictamen pasó por la Comisión de Finanzas y la Comisión de Asuntos Municipales, por lo que quedó enlistado para su discusión en el Pleno.

“Ya pasó por comisiones y fue turnado al pleno; entendemos que este martes podría votarse”, explicó el funcionario municipal.

Precisó que, en caso de aprobarse, el acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado para que pueda acreditarse formalmente el cumplimiento ante la autoridad laboral.

“La siguiente audiencia en el Tribunal es hasta el 6 de abril, por lo que estamos en tiempo para cumplir”, sostuvo.

Respecto a una posible sanción por parte de la Secretaría del Trabajo, aclaró que no se aplicó ninguna medida de apremio contra el municipio.

“No hubo sanción; presentamos la convocatoria a Cabildo como prueba de que estamos en vías de cumplimiento y eso fue considerado”, puntualizó.

El laudo corresponde a un conflicto laboral con el SUTSHA, derivado de prestaciones y derechos reclamados por trabajadores sindicalizados, cuyo cumplimiento requiere autorización legislativa.

El monto del laudo asciende a 51 millones de pesos, cantidad que deberá cubrirse conforme al esquema que autorice el Congreso para evitar afectaciones financieras inmediatas al municipio.