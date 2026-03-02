Crece aprobación de Claudia Sheinbaum tras operativo en Jalisco

Aprobación de Sheinbaum sube 8 puntos tras operativo en Jalisco, según encuesta nacional

Por. Staff

MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum registró un índice de aprobación de 76 por ciento en febrero, frente al 68 por ciento previo al operativo en Jalisco, de acuerdo con una encuesta nacional realizada por El Financiero entre el 13 y el 21 de febrero. El estudio se aplicó a mil 300 personas adultas mediante entrevista telefónica.

El 82 por ciento de los encuestados calificó como bien o muy bien el operativo en el que, según se afirmó en la encuesta, fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 58 por ciento evaluó favorablemente la cooperación con Estados Unidos, que consistió en inteligencia provista por ese país.

Al preguntar si las acciones del gobierno son correctas —entendidas como imponer el orden y la ley— o un error —entendidas como generadoras de violencia y matanzas—, el 77 por ciento se inclinó por la primera opción y el 21 por ciento por la segunda. El 81 por ciento consideró el operativo un avance en política de seguridad; el 14 por ciento, un retroceso.

El 76 por ciento de los encuestados consideró muy o algo probable que el crimen organizado responda con más actos de violencia tras el operativo. El 20 por ciento lo estimó poco o nada probable.

Respecto a las 25 bajas de la Guardia Nacional ocurridas durante el operativo, el 58 por ciento dijo sentir agradecimiento u orgullo, mientras que el 40 por ciento expresó enojo o coraje.

En la evaluación de actores involucrados, el Ejército obtuvo el mayor porcentaje de opiniones positivas, con 88 por ciento, seguido por la Guardia Nacional y la Marina, con 85 por ciento cada una. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, registró 81 por ciento de calificaciones buenas o muy buenas y 13 por ciento malas o muy malas. El secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla, obtuvo 74 por ciento de evaluaciones favorables y 16 por ciento desfavorables.

Los indicadores mensuales de desempeño mostraron variaciones mixtas entre enero y febrero. La opinión favorable en materia económica pasó de 48 a 56 por ciento; en seguridad pública, de 40 a 45 por ciento. En el manejo del crimen organizado, el agregado mensual subió de 16 a 17 por ciento, aunque la medición específica antes y después del operativo mostró un aumento de 12 a 24 por ciento. La evaluación en materia de corrupción no registró cambio significativo: pasó de 17 a 16 por ciento.