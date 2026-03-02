Designan a nuevo delegado de la FGR en Tamaulipas

La designación se da tras más de medio año de interinato derivado del as3sin@to del anterior titular en Reynosa.

Staff

Expreso-La Razón

Manuel Eduardo León Torres fue designado como nuevo delegado en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República.

La designación se da tras más de medio año de interinato derivado del asesinato del anterior titular en Reynosa.

El 4 de agosto de 2025 fue ejecutado en Reynosa el delegado de la FGR, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna. El ataque, perpetrado en una vialidad principal, marcó un punto de quiebre en la seguridad institucional en la frontera.

El homicidio, según las primeras líneas de investigación, estuvo relacionado con el aseguramiento de combustible ilegal en la frontera.

Desde entonces, la delegación operaba con encargado interino.

Manuel Eduardo León Torres cuenta con experiencia como agente del Ministerio Público y Fiscal en Jefe de la región sur de Sinaloa.