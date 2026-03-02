Destaca alcaldesa de Nuevo Laredo indicación geográfica a cuera Tamaulipeca

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reconoció esa iniciativa del gobernador Américo Villarreal que se suma a la visiòn nacional por fortalecer el orgullo y la identidad de las y los tamaulipecos

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAM.- En una emotiva ceremonia que reunió a legisladores y alcaldesa de todo Tamaulipas, el gobernador destacó que la Cuera Tamaulipeca, prenda de vestir emblemática de la entidad, obtuvo la Declaratoria de Indicación Geográfica, con lo que no sólo se fortalece la identidad de las y los tamaulipecos, sino que además protege el nombre, calidad, reputación y las características propias de la cuera, garantizando que sea elaborada en la región autorizada.

«Es un gusto anunciar que la cuera tamaulipeca pertenece a esta tierra, a las manos de los artesanos que las crean y las producen; hoy este valor está jurídicamente reconocido como tal gracias a que hemos recibido del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaratoria de Protección de la Indicación Geográfica por lo cual protegernos su autenticidad», señaló.

El mandatario estatal, destacó que, con la obtención del registro por denominación de origen e indicaciones geográficas, la cuera tamaulipeca, jurídicamente no puede ser pirateada, plagiada o imitada.

Por su parte, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, señaló que en un momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado acciones para fortalecer el orgullo y la identidad de las y los mexicanos, esta iniciativa encabezada por el gobernador se suma a esa visión nacional de revalorar lo que nos distingue.

“Hablar de la Cuera Tamaulipeca es hablar del alma del norte, del carácter firme de esta tierra, que hoy cuenta con el reconocimiento jurídico, garantizando su autenticidad y resguardando su valor cultural, creada por manos artesanas que preservan tradición y orgullo”, afirmó la alcaldesa.

En el evento se contó con la presencia de Barbara Botello Santibañez, responsable del Plan de Marca Nacional en la Secretaría de Economía, quien reconoció el talento de los tamaulipecos y reiteró el compromiso del Gobierno Federal para impulsar proyectos que fortalecen la economía local y engrandecen a México.