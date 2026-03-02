El 98% de choferes de Uber y DiDi en Victoria ya se registró ante Transporte

Si bien se tiene un avance importante en el registro de choferes, la Subsecretaría hizo un acuerdo con ellos para que aquellos que no cumplan con el registro, serían inmovilizados

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- El 98 por ciento de los conductores de plataformas como DiDi y Uber en Victoria, se han registrado ante la Subsecretaría del Transporte, informó su titular

Armando Núñez Montelongo.

“Hubo una respuesta estupenda, prácticamente el 100 por ciento está actualizado, un 98 por ciento, son más de 1,300, ya”, explicando que en el estado son alrededor de 12,000 los que existen en el censo.

Explicó que en estos momentos están privilegiando el registro de choferes de plataformas locales, luego que en ciudades como Reynosa ya están operando empresas con este servicio, pero son locales.

Advirtió que si bien se tiene un avance importante en el registro de choferes, la Subsecretaría hizo un acuerdo con ellos para que aquellos que no cumplan con el registro, serían inmovilizados.

“No se van a decomisar, se van a inmovilizar las unidades porque ya se les dio muchas oportunidades de todo tipo, el pago en tres parcialidades, se les ofreció no inmovilizar las unidades para no lesionar su economía”, recordó.

Señaló que se mantienen operativos en estos momentos en Reynosa y en la zona sur del estado, para iniciar, una vez concluyendo en esas dos zonas con Victoria, para hacer las revisiones a los choferes, “esperemos en los operativos no detengamos a nadie”.

El funcionario estatal recordó que este registro les permite trabajar con mayor seguridad tanto para ellos como para los usuarios, señalando que incluso desde que iniciaron el registro no se han reportado asaltos a choferes de plataformas.

Núñez Montelongo comentó que la mayoría de las unidades ya cuentan con cámaras de seguridad y dispositivos GPS de rastreo.