Financiera de la avenida Hidalgo podría hacerse acreedora a multa de hasta 4 mdp: ODECO

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar prácticas irregulares en servicios financieros y a revisar con lupa los contratos antes de firmar

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Por presuntas cláusulas abusivas e incumplimiento de contrato en el otorgamiento de créditos, la financiera National Company of Financings ubicada sobre la avenida Hidalgo, fue suspendida este fin de semana por la Oficina de la Defensa del Consumidor Zona Golfo Norte (ODECO), informó Manuel Leal Villarreal, director de la dependencia federal.

El funcionario explicó que tras recibir quejas ciudadanas, se colocaron sellos de suspensión al establecimiento mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente.

“El tema es por cláusulas abusivas, procedimos a ponerle sellos de suspensión y, si lo investigas o lo pones en Google, mucha gente cayó en ese esquema de estafa”

Leal Villarreal advirtió que de no solventar las observaciones realizadas por la autoridad, la financiera podría hacerse acreedora a una multa hasta de cuatro millones de pesos, conforme a la normatividad vigente en materia de protección al consumidor.

“Si no puede acreditar lo que nosotros estamos señalando, se procede a una multa dependiendo, pero puede llegar hasta cuatro millones de pesos”

Leal Villarreal expresó que de acuerdo con el procedimiento de la dependencia, se abrió un expediente administrativo para que la empresa presente sus alegatos y documentación correspondiente.

A partir del pasado viernes 27 de febrero, la compañía cuenta con un plazo de 10 días hábiles para comparecer ante la ODECO; sin embargo, hasta el momento no se han presentado representantes de la financiera.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar prácticas irregulares en servicios financieros y a revisar con lupa los contratos antes de firmar.