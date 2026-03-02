Incendio forestal en Miquihuana pudo haber sido provocado y se investigará: PC

El funcionario estatal informó que las labores de contención y barrido continúan en la zona focal y en el perímetro del siniestro para evitar que el fuego se propague.

Por. Antonio H. Mandujano

MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.- El incendio forestal que se encuentra activo (pero bajo control) en la sierra de Miquihuana, pudo haber sido a causa de una fogata mal sofocada o la quema de nopal para alimentar al ganado de la zona, situación que será investigada por la Procuraduría Ambiental para las actuaciones legales competentes.

Así lo informó Luis Gerardo González de la Fuente, Coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, quien además agregó que al corte de hoy, son más de 250 hectáreas las que se han consumido en esta serranía donde afortunadamente ya se encuentra bajo estrategia y con refuerzos aéreos que buscan frenar su avance.

El funcionario estatal, informó además que las labores continúan tanto en la zona focal como en el perímetro del siniestro, donde brigadistas realizan trabajos de contención y barrido para evitar que el fuego cruce las líneas de control.

Y a las acciones en tierra se sumó el apoyo aéreo: un helicóptero que estará realizando entre 10 y 15 descargas diarias de agua en los puntos de mayor intensidad, una medida que permitirá enfriar el terreno y facilitar el trabajo de los combatientes.

En entrevista, González de la Fuente explicó que la estrategia se mantiene coordinada y que no se ha salido de control, como en días pasados se pública a en redes sociales con reportes de los mismos habitantes del ejido Valle Hermoso, quienes se alertaron al ver que las llamas casi alcanzaban sus viviendas.

“No está crítico, está el personal trabajando pie tierra, son 120 elementos de diferentes áreas”

«Y el día de ayer inició las labores la aeronave para empezar con las descargas; realizó el día de ayer nueve descargas de agua”, informó González de la Fuente.

Para finalizar detalló que el combate presenta un avance aproximado del 50 por ciento en la liquidación, sin embargo, el panorama para la temporada no es alentador, pero se continúa laborando hasta apagarlo al 100 por ciento.