La Reforma Electoral Sheinbaum

TRÓPICO DE CÁNCER/ JESÚS COLLADO MARTÍNEZ

Por Jesús Collado Martínez

Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas

2 de marzo de 2026

En esta misma fecha será enviada la Iniciativa de Reforma Electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión para que se comiencen las discusiones sobre las reformas y, en su caso, la aprobación de la legislación electoral que establecerá nuevas reglas. Revisaremos y analizaremos con detalle en este espacio las propuestas originales, seguiremos paso a paso el posicionamiento de los partidos, los diputados y senadores y de los diversos actores de la vida politica de nuestro pais durante las siguientes semanas.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral coordinada por Pablo Gómez informó que celebraron 63 audiencias públicas, 31 en las entidades federativas 7 en los Estados Unidos de América, 24 en la Ciudad de México y una audiencia migrante, con el objeto de recabar las opiniones de diversos grupos y personas interesadas. Asimismo recibieron 1357 propuestas de reformas de 281 exponentes en la Ciudad de México, 573 en las entidades de la república, 100 en los Estados Unidos de America, 393 en el micrositio de internet de la Comisión, y 10 de ponentes de la audiencia migrante que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Así mismo, en esas audiencias públicas se obtuvo la opinión de 181 expertos exintegrantes de organismos electorales, en la Ciudad de México, de 1 ex consejero electoral, 31 consejeros electorales de Organismos Publicos Locales Eelectorales OPLEs, 9 magistrados electorales, 4 consejeros electorales del INE, y en los estados de la república se recogieron las opiniones de 79 consejeros de OPLEs, 51 magistrados electorales y 6 fiscales electorales. Todo esto contribuyó a enriquecer los textos de la propuesta que la Comisión le entregó a la Presidenta de la República

En conferencia de prensa el 25 de febrero la Presidenta Sheinbaum adelantó los temas que contendrá su iniciativa. Las propuestas preliminares son las siguientes:

1.-LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes que serán electos todos por votación directa de los ciudadanos, 300 electos en cada distrito electoral que son los de mayoría relativa, y 200 se elegirán por el principio de representación proporcional para lo cual se mantienen los requisitos de reparto que están señalados en la Constitución, es decir, para que los partidos puedan participar deberán haber postulado candidatos en por lo menos 200 distritos y haber obtenido por lo menos el 3% de la votación nacional. 97 diputados se elegirán entre los candidatos que no ganaron en sus distritos pero obtuvieron la más alta votación de su partido. 95 serán electos por los ciudadanos que podrán elegir una mujer y un hombre de las listas y 8 serán electos por la población migrante que votará en las embajadas o consulados de México en otros países.

2.-REDUCIR EL GASTO. La iniciativa propone la reducción del 25% en el costo total de las elecciones lo que incluye al INE, los partidos políticos, los organismos públicos locales electorales conocidos como OPLEs que en Tamaulipas sería el IETAM y los tribunales electorales de los estados. Para lograrlo se disminuirán los sueldos y bonos de los consejeros y los altos mandos del INE en apego a lo dispuesto por el artículo 127 Constitucional en el sentido de que ningún funcionario público podrá tener un sueldo más alto que el presidente de la república. Se eliminará la duplicidad de funciones en los órganos electorales. Se reducirá el gasto del Congreso Federal y los congresos locales. Se reducirá el número de regidurías conforme a la población de cada municipio en el que habrá hasta un máximo de 15 regidores.

3.-FISCALIZACION EN TIEMPO REAL. Para llevar a cabo esta propuesta el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de los partidos y de las personas que sean candidatas. Quedarán prohibidas las aportaciones en efectivo para que todos los recursos sean manejados dentro del sistema financiero, y se hará uso de las tecnologías más avanzadas en la fiscalización efectiva e inmediata de los recursos.

4.-VOTO EN EL EXTRANJERO. Se hará lo necesario para facilitar el voto a todos los mexicanos residentes en el extranjero a través del trabajo de las embajadas consulados y oficinas de negocios de los países en que radiquen para que puedan elegir a los 8 diputados que representaran a los migrantes.

5.-MENOS TIEMPOS EN RADIO Y TV. Se regulará el uso y la administración de los tiempos en los medios de comunicación de tal manera que se reduzcan y al mismo tiempo se distribuyan mejor en beneficio de los partidos políticos para la exposición de sus ideas y propuestas y de facilitar el acceso a los ciudadanos para estar mejor informados.

6.-REGULAR USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Se establecerán reglas para el uso de las redes sociales de tal manera que fluyan libremente las ideas y las opiniones de las personas interesadas en la vida política, pero que se faculte a las autoridades electorales para impedir la realización de campañas robotizadas o automatizadas de ataques o desprestigio realizadas mediante el uso de inteligencia artificial, para lo cual se realizarán los convenios marco con las plataformas en beneficio de la población usuaria.

7.-ELIMINAR PREP. Iniciar los cómputos distritales la noche misma de la elección de tal manera que no sea necesario tener un Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, porque se contará con los los resultados reales una vez que se concluya las sesiones de cómputo.

8.-MÁS DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. Establecer las reglas detalladas para propiciar una mayor participación con su votos de las comunidades y de la sociedad en general en la toma de decisiones de los gobiernos federales estatales y municipales.

9.-NO AL NEPOTISMO.

10.-NO REELECCIÓN.

Esta es la enunciación de las propuestas que contendrá la iniciativa presidencial cuyos detalles empezaremos a conocer, revisar y analizar a partir de hoy a través del texto que contiene la propuesta formal de reforma a los artículos de la constitución y de la legislación electoral.