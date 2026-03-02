Lo vence el alcohol y choca carro estacionado

Por. Alejandro Dávila
Expreso – La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por conducir bajo los influjos del alcohol, un jovencito perdió el control del volante y se estrelló contra un vehículo que se encontraba estacionado. Este aparatoso percance sucedió alrededor de las 2:00 de la mañana en el cruce de la calle 13 con el Bulevar Adolfo López Mateos.
El perito encargado de tomar conocimiento señaló como responsable a un joven que conducía un carro de la marca Ford Fiesta, que se desplazaba en dirección de poniente a oriente sobre el citado bulevar.
A la altura de la calle 13, su estado inconveniente lo llevó a desviar su trayectoria a la derecha para luego impactarse contra la parte trasera de una Dodge Caliber que estaba estacionada del lado sur.
Los daños materiales fueron estimados en varios miles de pesos y la unidad que provocó el hecho fue remolcada por una grúa al corralón.