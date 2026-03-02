Realizarán jornada de reclutamiento para la Guardia Nacional en Altamira

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- l Quinceavo Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizará este martes en Altamira una jornada de reclutamiento para la Guardia Nacional.

La coordinadora regional del Servicio Nacional del Empleo, Yolanda Gómez Aguilar detalló que el reclutamiento se llevará a cabo en la Plaza Constitución de la zona centro.

El reclutamiento será de 9:00 a 1:00 p. m. bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los interesados en ocupar una vacante como Soldado de la Guardia Nacional deben acudir con su currículum vítae y solicitud de empleo para el inicio de su proceso.

La funcionaria informó que los requisitos incluyen una edad de 18 a 29 años con 11 meses cumplidos.

Asimismo, la institución establece estaturas mínimas de 1.56 metros para mujeres y 1.63 metros para hombres, además de un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9.

En cuanto a la documentación, los candidatos deben presentar acta de nacimiento, CURP, INE, RFC y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Para el personal masculino, el proceso exige la cartilla o pre-cartilla del Servicio Militar Nacional de carácter obligatorio.

La corporación permite tatuajes solo en áreas no visibles con una dimensión máxima de 10 por 10 centímetros.

Los aspirantes deberán aprobar evaluaciones físicas, clínicas, psicológicas y axiológicas para obtener su alta definitiva en la corporación estatal.