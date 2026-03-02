Reforzarán norte de Tamaulipas para evitar gusano Barrenador

Ante el desplazamiento del gusano barrenador hacia el norte de #Tamaulipas, inician fortalecimiento de medidas preventivas para evitar que la plaga siga ganando terreno

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ante el desplazamiento natural del gusano barrenador hacia el norte del estado, a partir de esta semana autoridades estatales iniciaron reuniones con municipios ubicados de Victoria hacia el norte, con el fin de fortalecer acciones preventivas y evitar que la plaga gane terreno en esa región.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario, Cuauhtémoc Amaya García, informó que, aunque la situación permanece bajo control, el comportamiento biológico de la mosca obliga a anticiparse.

“Es tanta la presión que estamos haciendo con la mosca que no la estamos dejando que se reproduzca en una región; está buscando hacia el norte porque su brújula natural es volar en esa dirección para reproducirse”, explicó.

En ese contexto, detalló que se realizan acciones intensivas en zonas focales y perifocales, como barridos sanitarios, aplicación de ivermectina y la liberación masiva de mosca estéril con apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

El funcionario estatal, confirmó lo que Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas dijo a Expreso este fin de semana: que actualmente se dispersan alrededor de 70 millones de insectos estériles en territorio tamaulipeco para cortar el ciclo reproductivo.

Amaya García precisó que en lo que va del año se han acumulado 35 casos, de los cuales 12 permanecen activos, concentrados en municipios del centro y sur como Altamira, Aldama, González, Ocampo, Ciudad Victoria, Nuevo Morelos y Antiguo Morelos.

De igual modo, remarcó que la situación no se ha salido de control y que los casos activos y acumulados no son de alarma como si sucede en otras entidades del sur de México donde rebasan por mucho los que hay en Tamaulipas.

“No, no, no, para nada se ha salido de control. Sería un descontrol si tuviéramos 20, 30 o 40 casos y ya no supiéramos por dónde va. No es el caso”, subrayó.

Indicó que el 60 por ciento de los casos positivos se ha detectado en ombligos de becerros recién nacidos, por lo que se está exhortando a los productores a reforzar la atención inmediata de heridas y prácticas básicas de manejo sanitario.

El funcionario puntualizó que un caso confirmado puede inactivarse en aproximadamente 15 días, pero para declarar una zona libre deben cumplirse tres ciclos biológicos de la mosca, equivalentes a cerca de 63 días.

Con las reuniones preventivas hacia el norte del estado, el gobierno busca cerrar filas antes de que la plaga encuentre condiciones para establecerse en nuevos municipios.