Tamaulipas está en su mejor momento; entregan distintivos a emprendedores y la Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca

El gobernador Américo Villarreal Anaya entregó diez certificados “Orgullo Tamaulipeco” a emprendedores de distintos municipios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Autoridades federales y estatales entregaron los distintivos Hecho en Tamaulipas, Hecho en México y la Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca en una ceremonia realizada en el Polyforum de la capital.

La directora del Plan de Marca Nacional “Hecho en México”, María Bárbara Botello Santibáñez, afirmó que la entidad atraviesa un momento favorable en materia productiva y señaló que la política industrial nacional impulsa el fortalecimiento del contenido local y la exportación.

Durante el evento, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó diez certificados “Orgullo Tamaulipeco” a emprendedores de distintos municipios, como reconocimiento a su trabajo y aportación a la economía estatal.

El mandatario destacó que el distintivo busca fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y vincularlas con la estrategia nacional “Hecho en México”, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a impulsar la producción nacional y reducir importaciones.

La directora general adjunta de los Servicios de Apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos, entregó la declaratoria de protección de la Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca.

La certificación establece que la prenda solo podrá elaborarse bajo estándares definidos por su comunidad productora, protege su autenticidad, evita imitaciones y garantiza que el valor económico permanezca en el territorio de origen.

Autoridades señalaron que se trata de la primera protección bajo esta figura otorgada a un producto originario de Tamaulipas.

La secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, indicó que la integración de productos locales a las estrategias Hecho en Tamaulipas y Hecho en México busca ampliar mercados y fortalecer su posicionamiento nacional e internacional.