VIDEO: Leona sujeta la pierna de una menor en zoológico de China

Visitantes de un zoológico de China captaron el angustiante momento en que una leona atrapa a una niña; el recinto tuvo que cerrar tras el incidente

Visitantes de un zoológico de la ciudad de Guangdong, en China, grabaron el aterrador momento en que una leona atrapó de la pierna a una niña que la alimentaba desde afuera de su jaula.

De acuerdo con el Daily Mail, los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero en el zoológico Shantou Zhongshan Park. La menor de edad estaba en un área asignada para alimentar a los leones, a pesar de que era demasiado pequeña para ello.

Dicho medio informó que uno de los cuidadores la había llevado a ese lugar para que le diera carne fresca a los animales, sin embargo, cuando los alimentaba, una de las leonas sacó su pata entre los barrotes y la alcanzó.

El video del aterrador momento

En redes sociales circula el video que dura menos de un minuto. La niña de apenas 10 años le ofrecía comida a los leones cuando una de las hembras la alcanzó por la pierna, jalando su ropa. En la grabación se puede escuchar a la pequeña gritando aterrada.

Ya en el suelo, la niña forcejea mientras otro de los cuidadores la sujeta tratando de que la leona la suelte. Se puede ver cómo la fiera sostiene con fuerza el pantalón de la niña mientras muchos de los asistentes lucen asustados detrás de los barandales de seguridad.

Llama la atención que junto a ellos, se encontraban una mujer y un niño de mayor edad, quienes no se separan de ellos, pero solo observan cómo el cuidador trata de separar a la menor de la leona con forcejeos y pegándole con una vara de metal.

Finalmente, el hombre logra rescatar a la niña y la abraza mientras ésta llora. Al fondo se ve cómo los tres leones (dos hembras y un macho) se mueven desesperados frente a la reja, al parecer motivados por la carne fresca que la menor llevaba.

A split second that could’ve changed everything At the zoo, a lion suddenly grabbed a little girl’s trousers through the cage – a terrifying reminder of how powerful wild animals truly are. Thankfully, her father reacted instantly and pulled her back to safety. One quick move… pic.twitter.com/Rx6EW3I0lV — MEET 🇳🇬🇺🇸 (@uniqueblack777) March 2, 2026

¿Qué pasó después del ataque?

El zoológico Shantou Zhongshan Park es conocido por organizar actividades en las que las personas pueden dar de comer a los animales, con sus debidas medidas de seguridad, sin embargo, tras este caso destaca que la niña atacada no tenía la edad ni el tamaño idóneo para hacerlo.

De acuerdo con el New York Post, citando a la agencia Jam Press, el cuidador que llevó a la menor cerca de la jaula de los leones habría sido suspendido tras el incidente. Además de que el zoológico cerró temporalmente.

La niña fue llevada al hospital, aunque solo se reportó que tenía leves heridas en las piernas y fue dada de alta después de que la vacunaran contra la rabia. Además, el medio neoyorkino informó que la mamá de la pequeña no tomó acciones legales contra el zoológico.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR