Video: perro interrumpe propuesta de matrimonio y se vuelve viral

El clip de poco más de un minuto se ha vuelto viral en redes sociales al capturar una propuesta de matrimonio tan emotiva como espontánea

Los videos de perros se han convertido en uno de los contenidos más vistos en internet. En plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, millones de usuarios comparten escenas que muestran desde travesuras y juegos hasta momentos tiernos y sorprendentes.

Recientemente, un video de poco más de un minuto se ha vuelto viral en redes sociales al capturar una propuesta de matrimonio tan emotiva como espontánea, con un inesperado protagonista: un perro tipo golden retriever que acompaña a la pareja en la playa.

En las imágenes se observa a la pareja cerca de la orilla del mar, en un ambiente relajado y romántico. De pronto, el hombre respira profundo y se hinca sobre la arena. En sus manos sostiene una pequeña caja que guarda el anillo de compromiso. La mujer, sorprendida, comienza a llevarse las manos al rostro mientras asimila lo que está ocurriendo.

Propuesta de matrimonio en la playa se vuelve viral por reacción de un perro

Es entonces cuando el perro entra en escena con mayor intensidad. El golden retriever empieza a dar vueltas alrededor de ambos, se aleja unos pasos y regresa con evidente entusiasmo, como si percibiera la importancia del momento. Su energía contrasta con la concentración del hombre, quien abre la caja para mostrar el anillo.

Al ver la joya, la mujer se cubre parcialmente el rostro, visiblemente conmovida. El perro, en ese instante, se detiene y observa con atención a sus dueños, permaneciendo quieto por unos segundos, como si entendiera la solemnidad del acto.

Finalmente, la pareja se besa mientras el perro mueve ligeramente la cola, acompañando la escena con una calma distinta a su emoción inicial. El hombre coloca el anillo en el dedo de su ahora prometida, quien mira su mano con una mezcla de incredulidad y felicidad. Tras otro beso, ambos se abrazan con fuerza.

El video concluye con el hombre cargando a la mujer entre risas y evidente alegría. Aunque el perro ya no aparece en los últimos segundos, su participación se convirtió en uno de los elementos más entrañables de esta propuesta que ha conquistado a miles de usuarios en internet.

En esta propuesta de matrimonio el más feliz es el perro. ❤️ pic.twitter.com/XRekffIxnN — Diccionario VIP (@DiccionarioVIP) February 28, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO