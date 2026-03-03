A 100 días del Mundial, Bebeto presenta la Copa del Mundo en CDMX junto a Sheinbaum

El campeón con Brasil en 1994, estuvo presente en la Mañanera, en donde la presidenta Sheinbaum develó el trofeo que ya se encuentra en la CDMX

Al inicio de la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que habría una sorpresa al final de su comparecencia ante los medios.

Al término de la misma, se presentó a Bebeto, campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 94, en uno de los planteles más competitivos que ha tenido en su historia la verdeamarelha.

Además, la presidenta estuvo acompañada por el representante de Coca Cola México, Louis Balat, quien agradeció a México «por más de 100 años de construir juntos», además de destacar que nuestro país es el único que ha sido la casa del Mundial por 3 ocasiones.

Se informó también que se entregarán 25 boleros para los juegos del Mundial en México y, además, se le hizo llegar a la presidenta una réplica de la Copa del Mundo, enviada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Coca – Cola regalará 25 boletos para el Mundial a los ganadores del Mundial Social

La empresa Coca-Cola regalará 25 entradas para los partidos de la Copa Mundial 2026 que se realizarán en México; dichos boletos serán específicamente para los ganadores del Mundial Social organizado por el gobierno federal.

Antes de que concluyera la conferencia matutina de este martes, Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, destacó el orgullo con el que celebran a «un México que está de pie, fuerte y listo para mostrarse al mundo».

“Presidenta, estos 100 años juntos han sido posibles gracias al trabajo, la pasión y la confianza de millones de mexicanas y mexicanos. Y la mejor manera de agradecer esa confianza es seguir aquí, construyendo juntos por un mejor futuro. Celebramos con orgullo a un México que está de pie, fuerte y listo para mostrarse al mundo con ese sentimiento de gratitud”, enfatizó.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de Coca-Cola México subrayó que México es un país que sabe levantarse, es un país que sabe organizarse y que sabe demostrarle al mundo su dignidad y fortaleza. Agregó que ese mensaje se está difundiendo en el recorrido que está haciendo el trofeo del Mundial en el país.

“Y hoy ese mensaje está recorriendo todo el mundo. Por eso es tan significativo que hoy el trofeo llegue desde Guadalajara después de haber cumplido un hito muy importante: mostrar al mundo un México fuerte y orgulloso de su identidad”, declaró.

🏆🌎 A 100 días del arranque del Mundial 2026, la #Presidenta @Claudiashein presentó la Copa del Mundo durante la #MañaneraDelPueblo de este martes. La exhibición forma parte de su recorrido por 10 ciudades del país previo al inicio del torneo, el próximo 11 de junio. pic.twitter.com/xIgQSxVUGu — El Heraldo de México (@heraldodemexico) March 3, 2026

Agregó que el compromiso de la empresa refresquera es hacer que el Mundial sea para todas y todos, “que no se quede únicamente en los estadios, sino que se viva en las plazas, que se viva en las calles y en las comunidades de absolutamente todos los rincones de este hermoso país. Por ello, a través de la gira del trofeo, la más grande que hemos hecho en México, estamos recorriendo 10 ciudades con una experiencia gratuita que permitirá a miles de personas acercarse al trofeo que representa los sueños del fútbol mundial, pero también los sueños de todas las niñas y niños que practican este hermoso deporte”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los representantes de Coca-Cola internacional alzaron la Copa Mundial. Asimismo, la mandataria recibió una réplica del trofeo, enviada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO