A escena las corcholatas de Morena

EL RESBALÓN/ MARIO PRIETO

Por Mario Prieto

Las encuestas están a punto de arrancar en Morena; por eso vemos que los alcaldes y diputados andan muy inquietos para no quedarse fuera.

No les preocupa si han hecho bien o no las cosas, si han cumplido a su gente o si hoy son odiados por ser unos incumplidos; ellos quieren seguir succionando.

Por eso vemos que muchos, en lugar de ponerse a gobernar, se creen influencers y hasta conductores de la tele, porque quieren aparecer hasta en la sopa.

Ahorita buscan que solo se hable bonito de ellos, pues saben que su futuro político depende mucho de este instrumento de medición.

Los políticos siempre quieren andar de chapulines, brincando de cargo en cargo para poder mantenerse chupando de la ubre de papá Gobierno.

Los que hoy son alcaldes (y pueden reelegirse) sueñan con mantenerse tres añitos más disfrutando de las mieles del poder con sus constructores consentidos y sus proveedores favoritos; ahí están las ganancias. Y eso pasa en todos lados, digo, ¿para qué nos hacemos patos? Santos, solo en la iglesia.

Los que son diputados y diputadas suspiran por ser los jefes de la comuna, y así se la llevan pateando el bote, succionando y succionando.

Este es el cuento de cada año y de toda la vida, pero hay que ser realistas: algunos sí tienen posibilidades, pero otros están reprobados como políticos. Basta solo con googlear su nombre para saber a qué presidentes les ha ido muy mal en su primer año de trabajo.

Su primer informe —el de la mayoría de los alcaldes de Tamps.— se escuchó bien bonito, se transmitió muy padre en las redes sociales, pero en realidad hay calles que parecen boca de lobo, hay casas donde nunca pasa el camión de la basura y parques que están completamente en ruinas y sufriendo el abandono. Y eso a la raza no se le olvida.

No descarte que habrá voto de castigo para los alcaldes tamaulipecos que han hecho las cosas mal, porque ni aunque le juren a la raza por el osito Bimbo van a volver a votar por ellos.

Así que, señores alcaldes y diputados de Tamaulipas, tienen tiempo para corregir lo que se tenga que corregir y para correr a quien tengan que correr.

No se crean la burbuja que les pintan sus jefes de prensa o asesores de imagen; sean ustedes mismos quienes marquen y vigilen la estrategia. Tampoco hay que descubrir el hilo negro.

Muchos alcaldes de Tamaulipas van a aparecer en las encuestas, pero con más negativos que positivos, restándole al partido. Esa será su cruel realidad.

La ambición de querer repetir en la boleta electoral les va a salir con resultados muy caros a varios presidentes municipales de Tamaulipas.

TRÁNSITO ZONA SUR: AL DEBATE

Anoche, en la mesa de análisis en el noticiero de MVS con Lubin Jiménez, nos tocó analizar el tema de tránsito en los municipios de Tampico, Madero y Altamira.

Hay que reconocer que en estos momentos, afortunadamente, no se encuentran en manos de militares o marinos retirados, sino de civiles, como es el caso de Héctor Manuel Rodríguez, mejor conocido como “El Kit”, en Tampico; de Mario Lara, en Ciudad Madero; y de Chago Cerecedo, en el municipio de Altamira. Eso permite que se reciban las quejas por actos de corrupción con mayor sensibilidad y humanismo.

Los alcaldes Mónica Villarreal, Erasmo González y Armando Martínez redoblan sus propios esfuerzos para evitar que en estas dependencias impere la corrupción.

Siempre va a haber áreas de oportunidad; siempre va a haber el elemento, el muchacho que no quiere entender y que caiga en la tentación de pedir dinero o mordida. Y simplemente la autoridad municipal lo que tiene que hacer es correrlos; que se vaya quien se tenga que ir, así de fácil.