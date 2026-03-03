AMLO adelanto los tiempos

ENROQUE/ JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

POR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

En contraste con lo que ocurría en la época del PRI, cuando como decía el extinto dirigente de la CTM, Fidel Velázquez, el aspirante presidencial que se movía antes de tiempo corría el riesgo de no salir en la foto, quedar fuera del proceso selectivo interno, el presidente López Obrador impulsó el futurismo político a mitad del sexenio.

Desde palacio nacional, AMLO mencionó desde el 2021 los nombres de los probables precandidatos que disputarían, primero la candidatura presidencial, a los que llamó corcholatas, como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, y luego, ya con la postulación en la bolsa, salir a la calle a pedir el voto.

Incluso se dio el lujo de destapar también a quienes pelearían la candidatura presidencial de los partidos opositores.

Ahora en Tamaulipas, en cambio, el propio gobernador Américo Villarreal, trata de frenar a los acelerados de la 4T.

Todo indica que los morenistas que acatarán la línea girada por AVA serán los que cuentan con un padrino influyente, caso concreto de la presidenta del supremo tribunal de justicia, Tania Contreras, o aquellos y aquellas que ocupan un cargo que con solo cumplir bien con la función pública que les fue encomendada, les ha hecho populares entre los electores, sin necesidad de hacer talacha futurista

A diferencia del nativo de Macuspana, el jefe del ejecutivo estatal ha pedido a los adelantados detener las actividades proselitistas y esperar los tiempos políticos oficiales señalados por estatutos partidistas y las leyes que norman los procesos electorales.

EL PRIAN CAMBIA DE DISFRAZ

En el ámbito nacional, por otra parte, después de los descalabros electorales sufridos ante Morena, los cerebros de la oposición política, siguen sin entender que no entienden. En lugar de enarbolar las exigencias más apremiantes de la sociedad como banderas para reclutar adeptos y granjearse simpatizantes, han optado otra vez por cambiar solo la fachada y el disfraz que los tienen en la inopia.

En el 2028 se disfrazaron de defensores de la nación con la denominación “Por Méxic0 al Frente”, pero no les dio resultado, el 2020 se disfrazaron de “Va por México”, y volvieron a descubrirlos, en el 2021 utilizaron la careta de “México Libre” y les ocurrió lo mismo, igual que el 2024 con la de “Marea Rosa”. Salieron a la calle a defender “El INE no se toca” con el señuelo de que eran una organización ciudadana apartidista y el propio Instituto electoral los desenmascaró.

Sin embargo, a sabiendas de que por ese motivo perdieron, además de la presidencia, la mayoría del poder legislativo federal, la mayoría de las gubernaturas y de los congresos estatales, mantienen la misma estrategia fallida. Esta vez han bautizado a la nueva botarga con el nombre de Frente Amplio Democrático con la que se proponen recuperar la confianza de los votantes el 2027 y 2030.

Pero han cometido el error de encargar una vez más la dirección de la tarea y convocado a sumarse a ella a los que la llevaron al fracaso, como el magnate Claudio X. González, artífice de la fracasada coalición opositora encabezada por Xóchitl Gálvez, el ex presidente Vicente Fox, el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, ahijado de boda de Felipe Calderón y a la ex primera dama, Margarita Zavala.

Y para asegurar el rechazo popular, solo le falta que se sumen al partido en ciernes algunos decepcionados del albiazul, como Santiago Creel Miranda, Ricardo Anaya, quizá hasta el representante del PAN en Estados Unidos y Canadá, Francisco García Cabeza de Vaca, y a los damnificados del cambio de las reglas de acceso al poder, el jerarca priista Alejandro Alito Moreno y la ex gobernadora, Beatriz Paredes Rangel.

El solo hecho de que el creador y dirigente de la nueva organización opositora, Guadalupe Acosta Naranjo, haya sido militante distinguido del extinto PRD y del grupo de “Los Chuchos”, sepultureros del Partido del Sol Azteca, pone de relieve el futuro desalentador y la poco convincente propuesta política de los adversarios de la Cuarta Transformación.

Están tan perdidos que ni siquiera se tomaron el trabajo de reciclar las banderas políticas.

Siguen vociferando que los gobiernos federales de la 4T son una dictadura, autoritarios y enemigos de la democracia, que nadie cree porque, son tan falsas y carentes de fundamento, que hasta los propios ideólogos de la derecha ya auguran un desenlace similar al de la traficante de influencias camuflada de empresaria que iniciara su carrera de emprendedora como vendedora de gelatinas.

O a la del junior tóxico que ha renegado ser un falso hombre de negocios, combatiente de la corrupción y la impunidad, para autodenominarse un falso activista social.

jlhbip2335@gmail.com