Arranca electrificación total en Tamaulipas con inversión inicial de 2.5 mdp

Uno de los avances más importantes se registra en el municipio de Villa de Casas, donde se trabaja para cerrar la brecha en el suministro eléctrico y alcanzar cobertura total en las comunidades

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Con una inversión inicial de 2.5 millones de pesos, el Gobierno del Estado puso en marcha el programa de electrificación al 100 por ciento en distintos municipios, informó el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.

El funcionario explicó que se trata de una estrategia gradual que irá creciendo conforme a las necesidades de cada localidad.

“Los programas de electrificación ahorita estamos iniciando con 2 y medio millones de pesos que se irá incrementando dependiendo de las necesidades de cada municipio”

Indicó que uno de los avances más importantes se registra en el municipio de Villa de Casas, donde se trabaja para cerrar la brecha en el suministro eléctrico y alcanzar cobertura total en las comunidades que aún no cuentan con el servicio.

“Programa de electrificación al 100% que estamos desarrollando terminando en el municipio de Casas 100% electrificado”

Ángel Jiménez expresó que la meta es replicar este esquema en otras regiones del estado, con el propósito de garantizar acceso universal a la energía eléctrica en Tamaulipas.