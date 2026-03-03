Arrestan a secretario de Tránsito de Iguala en investigación por Ayotzinapa

Autoridades federales detuvieron en Iguala, Guerrero, al director de Tránsito, Mauro Antonio “N”, señalado por delincuencia organizada.

Autoridades federales detuvieron en Iguala, Guerrero, al director de Tránsito municipal, Mauro Antonio “N”, acusado del delito delincuencia organizada y presuntamente vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad informó que la operación fue resultado de trabajos de investigación y seguimiento encabezados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, un juez de control otorgó una orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en el municipio de Iguala. Durante la diligencia fue detenido el funcionario municipal y se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador y dosis de droga.

En seguimiento a trabajos de investigación, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron en Guerrero a Mauro Antonio “N”, quien se desempeñaba como secretario de Tránsito de Iguala y está vinculado con el caso Ayotzinapa. Durante la… pic.twitter.com/nvviSVnwAC — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 3, 2026

Las autoridades informaron que al detenido se le leyeron sus derechos y quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica

Vínculo con el caso Ayotzinapa

Según las líneas de investigación, el funcionario está relacionado con el caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014

El caso corresponde a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero. Las indagatorias han incluido la revisión de actuaciones de autoridades municipales y la posible colusión con grupos delictivos.

La desaparición de los 43 normalistas, registrada la noche del 26 de septiembre de 2014, derivó en investigaciones federales que han incluido órdenes de aprehensión contra exfuncionarios municipales, policías y presuntos integrantes de organizaciones criminales.

En años recientes, la FGR ha reactivado líneas de investigación relacionadas con la presunta participación de autoridades locales. La detención del director de Tránsito de Iguala se suma a estas acciones dentro del proceso para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Recientemente, padres de los 43 normalistas pidieron al gobierno federal que se extradite a las personas ligadas al caso y que están detenidas o refugiadas en Estados Unidos e Israel, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha informado que se sigue solicitando la entrega de estas personas para dar con la verdad de los hechos sucedidos en 2014.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR