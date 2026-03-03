Arrestan a sujeto que utilizó una caja de cereal como disfraz durante un robo

Alejandro “N”, alias el “Trix”, fue capturado luego de perpetrar distintos robos en tiendas de conveniencia de Nuevo León

Con una caja de cereal como máscara, el “Trix” se convirtió en el terror de los centros comerciales del municipio de Guadalupe, Nuevo León, hasta que fue detenido junto a su cómplice.

Y es que el sujeto, identificado como Alejandro “N”, reptaba por los conductos de ventilación para entrar a las tiendas cuando estaban cerradas. Mientras tanto, su pareja sentimental, Alexandra “N”, vigilaba.

Una vez dentro de los comercios, el “Trix” echaba mano de prácticamente cualquier cosa para cubrirse el rostro, pero las cajas de cereal parecían ser sus favoritas para evitar ser descubierto.

De acuerdo con la Policía Municipal de Guadalupe, con la caja en la cabeza, Alejandro “N” trataba de sustraer dinero de cajas registradoras mal cerradas, pero si no podía, se llevaba cajetillas de cigarros.

Caen los “Trix” por operativo policial

Las denuncias de los propietarios de los comercios fueron investigadas por las autoridades locales, quienes lograron capturar a la pareja de asaltantes mientras perpetraban un robo.

“Robaban tiendas de autoservicio por las madrugadas. El hombre se cubría el rostro, incluso hasta con una caja de cereal. La mujer vigilaba desde el exterior. Esta pareja ya fue detenida tras labores de inteligencia de nuestra Unidad de Investigación Criminal”, informó la corporación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO